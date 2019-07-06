صورة مؤثرة لأمير نجران أمام قبر شقيقته الجوهرة بنت عبد العزيز

التقطت أمس صورة مؤثرة لأمير نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، أثناء مشاركته في تشييع جثمان شقيقته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز، والدة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

ورصدت الصورة التأثر الواضح على الأمير جلوي بن عبد العزيز، وهو يلقي النظرة الأخيرة على قبر شقيقته الراحلة، حيث كسا الحزن وجهه، وجلس أمام قبرها، وعلى يده بعض من أثار التراب التي نثرها على قبرها. وكان الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة، وابني الفقيدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير محمد بن نايف، وجموع المصلين، شيعوا الفقيدة أمس عقب صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.