“متحدّث التجارة”: هذه الحالات فقط تُسمّى غشاً تجارياً

كشف المتحدّث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار عبد الرحمن الحسين، أن هناك 3 حالات فقط يشملها نظام مكافحة الغش التجاري، معلّقاً: “البعض يتصور أن أي مخالفة يراها هي غش تجاري وذلك ليس صحيحا”.

وتُعتبر المخالفة غشاً تجارياً في حال كان المنتج مغشوشاً، والذي يكون دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئاً من قيمته المادية أو المعنوية. فيما تُعرّف الحالة الثانية للمنتج المغشوش بأنه “كل منتج غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة”، والحالة الثالثة هي: “المنتج الفاسد الذي لم يعد صالحاً للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك”.