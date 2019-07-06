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أدت جموع المصلين ظهر اليوم (السبت) صلاة الجنازة على جثمان الشهيد العريف علي محمد قيس العلياني، أحد منسوبي قوات الحرس الوطني، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وكان جثمان الشهيد العلياني قد وصل فجر اليوم إلى مسقط رأسه بقرية الحبيل عليان بمركز باشوت، شمال منطقة عسير، على متن طائرة عسكرية. واستقبل جثمانه رئيس مركز باشوت، وعائلته وأهالي ووجهاء مدينة باشوت، وشُيع الجثمان عقب صلاة الظهر بحضور مسؤولين وجمع غفير من الأهالي.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. الصلاة على جثمان الشهيد “العلياني” بعد وصوله على متن طائرة إلى مسقط رأسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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