“عمل الشرقية” ينصف 30 مواطناً قبل قيام مديرهم الأجنبي بفصلهم من عملهم‎

أنصف فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، أكثر من 30 موظفاً سعودياً بعد أن تم فصل أحدهم من قبل أحد الوافدين وقيامه بالعمل على إنهاء إجراءات الاستغناء عنهم. وأوضح مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، عبدالرحمن بن فهد المقبل، أنه بالإشارة إلى الواقعة التي تم تداولها، تمت زيارة المنشأة بعد التأكد من اسمها ومقرها في محافظة الخبر، حيث اتضح أنها خالفت الأنظمة وقامت بتشغيل غير سعودي في وظيفة مقصورة على السعوديين، وتم التعامل معها وفق أنظمة ولوائح نظام العمل.

وبيّن “المقبل” أنه تم ضبط مخالفات مالية تجاوزت ما يقارب 420 ألف ريال؛ وجرت معالجة وضع السعوديين الذين أوشكت الشركة على فصلهم وإعادتهم لعملهم، وتمت تسوية حقوق ومستحقات أحد الموظفين الذي تم إنهاء عقده وتصفية مستحقاته بمبلغ 490 ألف ريال. وأشار فرع الوزارة إلى أنه تم عمل خروج نهائي للوافد الذي يعمل في إدارة الموارد البشرية وتعيين أحد المواطنين بدلا منه، ولا تزال إدارة مكتب عمل الخبر تعمل على متابعة وضع المنشأة لحين تصحيح جميع ما لديها من مخالفات.