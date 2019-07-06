فيديو.. مهندس صوت يتسبب في غضب خالد عبد الرحمن خلال حفله بالنماص.. ومعجب يلقي عقاله فيتفاعل معه

︎



.

شهدت حفلة الفنان خالد عبد الرحمن في محافظة النماص بمنطقة عسير أمس (الجمعة) واقعتين، تسببت إحداهما في غضبه، وأوقف على أثرهما الحفل لبضع دقائق.

الواقعة الأولى عندما شعر الفنان خالد عبدالرحمن بتداخل الصوت في الميكروفون الموجود على أذنه، ليستدعي مهندس الصوت لمعرفة السبب ويتحدث إليه بنبره غضب قائلا: “شتتت أفكاري، وأنت مالك سنع، السنع هناك، اسمحولي أضبط الصوت لأن الصوت في أذني سيئ”.

وبعدما انتهت المشكلة وعاد من استراحة الحفل، اعتذر الفنان خالد عبدالرحمن لمهندس الصوت، مؤكدًا أنه يريد أن يقدم أعمالًا جيدة للحضور دون مضايقات أو وجود ما يعكر صفو الحفل.

وفي الواقعة الثانية، ألقى شاب من الجمهور “عقاله” على المسرح إعجاباً منه بالفنان خالد عبد الرحمن، ليحتوي الفنان المعجب ويمسك بعقاله ويقول له: “عقالك عزيز لا تحذفه يستاهل هامتك”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بالتصفيق بعدما استدعاه وألبسه العقال.



