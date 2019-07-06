نقل تعازي القيادة لذوي الشهيد البيشي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وأمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر ، لأسرة وذوي الشهيد أحمد بن عيسى محمد البيشي أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان، وعبر نائب أمير جازان عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، سائلا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، ‪منوها بما يسطره أبطال القوات المسلحة والقطاعات العسكرية من بطولات للدفاع عن عقيدتهم ووطنهم . ‬



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