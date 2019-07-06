العثيمين يلتقي رئيس مجلس مفتي روسيا

ورحب عين الدين بزيارة العثيمين إلى العاصمة الروسية، واعتبرها مكسباً في تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة وبلاده. وقال العثيمين إن المنظمة تؤكد دوماً على دور المسلمين في خدمة بلدانهم، والعمل لما فيه مصلحتها ورفعة شأنها.
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