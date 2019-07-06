العثيمين يلتقي رئيس مجلس مفتي روسيا

التقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين قبل مغادرته موسكو، رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين، الذي أطلعه على أوضاع المسلمين في البلاد، وسبل التعايش الذي يحظى به المجتمع الروسي.

ورحب عين الدين بزيارة العثيمين إلى العاصمة الروسية، واعتبرها مكسباً في تعزيز العلاقات الثنائية بين المنظمة وبلاده. وقال العثيمين إن المنظمة تؤكد دوماً على دور المسلمين في خدمة بلدانهم، والعمل لما فيه مصلحتها ورفعة شأنها.