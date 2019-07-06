محكمة الحرث تبدأ تسليم شيكات التعويض

وقال رئيس المحكمة بالحرث عبدالباري الخشمان أنه «تم الانتهاء من فرز 125 معاملة التي تقدمَ أصحابها للمحكمة لإكمال الأوراق والثبوتيات الرسمية والواردة من فرع وزارة المالية بمنطقة جازان، وسيجري تسليم شيكاتها، بحضور مندوب وزارة المالية ابتداء من صباح غد». ودعا جميع المستفيدين ممن ترد أسماؤهم في البيانات بالالتزام بالحضور للمحكمة في الموعد المحدد، مع ضرورة تضمين وكالة التنازل لصالح أملاك الدولة، واستلام الشيك للعقار المعوض عنه.
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