محكمة الحرث تبدأ تسليم شيكات التعويض

أنهت المحكمة العامة بمحافظة الحرث بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، استعداداتها للبدء بتسليم شيكات التعويض الخاصة بالمواطنين، ممن تقع أملاكهم داخل الحرم الحدودي بمحافظة الحرّث. وقال رئيس المحكمة بالحرث عبدالباري الخشمان أنه «تم الانتهاء من فرز 125 معاملة التي تقدمَ أصحابها للمحكمة لإكمال الأوراق والثبوتيات الرسمية والواردة من فرع وزارة المالية بمنطقة جازان، وسيجري تسليم شيكاتها، بحضور مندوب وزارة المالية ابتداء من صباح غد». ودعا جميع المستفيدين ممن ترد أسماؤهم في البيانات بالالتزام بالحضور للمحكمة في الموعد المحدد، مع ضرورة تضمين وكالة التنازل لصالح أملاك الدولة، واستلام الشيك للعقار المعوض عنه.



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