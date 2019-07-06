إنقاذ الثعلب الأحمر في الأحساء

اصطاد عاملون في شركة وطنية متعاقدة مع أرامكو السعودية ، تتولى اصطياد وإبعاد الحيوانات المشردة، حيوانا مهددا بالانقراض يسمى «الثعلب الأحمر العربي»، حيث تم نقله لوضعه في محمية طبيعية في وادي حنيفة التابعة لمنطقة الرياض. قال الناشط البيئي والمهتم بالحياة الفطرية والحيوانية أحمد بوخمسين لـ«دوت الخليج» إن «أرامكو السعودية من منبع على حرصها على تكاثر هذا الحيوان، وافقت على نقله إلى المحمية بدلاً في وضعه داخل الأقفاص في الحدائق، حيث تحتاج هذه الحيوانات المفترسة إلى عناية خاصة، والمحميات الطبيعية هي المكان الأنسب لغذائها وتكاثرها».



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