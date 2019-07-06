انطلاق مهرجان صيف الفوارة 40

أطلقت بلدية مركز الفوارة 170 كم غرب بريدة مهرجانها الصيفي «صيف الفوارة 40» الذي يستمر لمدة شهر، ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية جديدة ومتنوعة، إضافة إلى دعم المنتجات الأسرية من خلال تجهيز وتهيئة أركان مبيعات للأسر المنتجة، وإقامة معارض توعوية لبعض الجهات الحكومية. من جهته، قال رئيس بلدية الفوارة المهندس بجاد الجبرين إن مهرجان «صيف الفوارة 40 يستمر من بداية شهر ذي القعدة الحالي وحتى نهايته، ويشتمل على فعاليات ترفيهية وثقافية متنوعة تواكب تطلعات كافة فئات زوار المهرجان، ويتم تشغيله عن طريق إحدى الشركات المشغلة المتخصصة». وأضاف أن «البلدية حرصت على تنوع الفعاليات فمنها ما يخدم الطفل كالمسرح الترفيهي والألعاب المائية المتنوعة، ولكبار السن ديوانية اجتماعية ستكون منبراً لفعاليات مختلفة كالأمسيات الشعرية ورواية القصص القديمة، كما سيكون هناك فعاليات رياضية خفيفة ومسابقات ثقافية لفئة الشباب». وأوضح الجبرين أن «البلدية تولي دعم الأسر المنتجة اهتماما كبيرا، حيث هيأت لها الحيز الأكبر من المهرجان، ووفر المشغّل أركانا خاصة لعرض المنتجات الأسرية، وأيضاً دعم الشباب العاملين في مجال الفود ترك بتوفير أماكن خاصة لهم». وأشار الجبرين إلى أن هناك جهات حكومية تشارك بأركان ومعارض توعوية وتثقيفية، مؤكداً أن المهرجان يتميز بالفعاليات الترفيهية والتسويقية التي تجذب الكثير من الزوار للاستمتاع بفعالياته. تجدر الإشارة إلى أن مركز الفوارة يخدم أكثر من 40 مركز قرية وتجمعات سكانية تضم أكثر من 30 ألف نسمة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار اليومي للمهرجان الـ2000 زائر.



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