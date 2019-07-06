تستقبل حديقة أبها الجديدة زوارها بالهدايا القيمة، التي اشتملت على أطقم ذهب وأجهزة جوال وأدوات منزلية وعطورات واكسسوارات، والكثير من الجوائز القيمة في حديقة أبها الجديدة. وذكرت شركة ليالي الخليج لتنظيم الفعاليات والمهرجانات المنظم الرئيسي للفعاليات في حديقة أبها الجديدة بأن "الجوائز تستمر طوال الأيام القادمة، وبشكل يومي يتم السحب على خمسة أطقم ذهب وخمسة أجهزة جوال، وخمسة أطقم أدوات منزلية، وأطقم عطورات فاخرة، وغيرها من الجوائز القيمة". وتم السحب مساء الخميس الماضي على مسرح الطفل، بحضور الإعلامي سعيد مشهور من إذاعة الرياض، والذي طرح الأسئلة الثقافية، وكان أغلب الفائزين من المصطافين والزوار، ومنهم عوض علي آل مشرف، ولينا القحطاني، وفيصل على فرج، وظافر على آل سليم، وكان للعديد من السيدات والأطفال النصيب الأكبر من الجوائز. وشاركت شركة بن رشد بعدد من الفقرات الإنشادية والأسئلة للجمهور، وإجراء مسابقات بين الأطفال، وتوزيع بعض الهدايا. وأدت فرقة نبض الجنوب ألوان شعبية مختلفة وفنية، مع مشاركة إحدى الفرق الشعبية من جازان، والتي نالت استحسان الحضور للمشاهدة. ودعت الشركة المنظمة الزوار والمواطنين والمقيمين لزيارة حديقة أبها الجديدة، والاستفادة من عروض الأسعار المخفضة، وزيارة الكافيهات والمقاهي والمطاعم والألعاب الإلكترونية، والألعاب والملاهي الأخرى في ممرات الحديقة، وكذلك زيارة صالة التسوق، ومشاهدة الفعاليات على مسرح الطفل والفوز بالعديد من الجوائز القيمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبها الجديدة تستقبل الزوار بأطقم ذهب وأجهزة جوال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.