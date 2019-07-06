السعودية اليوم / محافظ المذنب المكلف يؤدي صلاة الميت على الشهيد العضياني



المذنب 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واس

أدّى محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عوده السعوي، وقائد كتيبه مكافحة الشغب 113 بالنيابة بلواء الخليفة عمر بن عبدالعزيز العميد أحمد الغماس والقيادة العسكرية وجموع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع ابن رخيص بمحافظة المذنب، صلاة الميت على الشهيد وكيل رقيب ماجد بن عبدالله بن فهد العضياني، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ المذنب، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لذوي الشهيد، كما نقل تعازي سمو أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه ، لذوي وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مقدمين شكرهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه، ولمحافظ المذنب على مواساتهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.

// انتهى //

21:43ت م

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