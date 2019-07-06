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لقطات مؤثرة من أداء صلاة الميت على الشهيد الحربي في البدائع 

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2019-07-06

لقطات مؤثرة من أداء صلاة الميت على الشهيد الحربي في البدائع 

متابعات الخليج 365 - واس

أدّى محافظ البدائع عبدالرحمن بن عبدالكريم السديس، وقائد لواء الخليفه عمر بن عبدالعزيز بالنيابة العميد محمد مهدي السبيعي وجموع من المصلين بعد صلاة عصر اليوم، بجامع الملك عبدالعزيز في محافظة البدائع ، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي وليد بن عواد الحربي، الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.
وعقب الصلاة نقل محافظ البدائع تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لأسرة وذوي الشهيد.

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كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز لأسرة الشهيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جهتها، أعربت أسرة الشهيد عن فخرها واعتزازها باستشهاد ابنها دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, سائلة الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة ولسمو أمير منطقة القصيم ولسمو نائبه، ولمحافظ البدائع على مواساتهم، سائلين الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.





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