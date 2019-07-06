رفع 90 ألف متر مكعب واستقبال 800 بلاغ بشأن أنقاض الدمام

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - فهد الحشام - الدمام

واصلت حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام أسبوعها الرابع على التوالي، بعد توجيه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، بتمديد الحملة، وذلك حرصًا منه على تحقيق أهداف الحملة بصورة ترضي تطلعات الأهالي، كما كان لتوجيهه أثر على منسوبيها لبذل المزيد من العطاء.

وفي تقرير خاص عن الحملة بعد أسبوعها الثالث، أوضحت الإحصائيات أنه تم رفع أكثر من 90 ألف متر مكعب من الأنقاض، كان معظمها بغرب الدمام، لما يشهده من نمو عمراني، في حين تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الحملة منذ انطلاقتها 800 بلاغ، كما شهد وسم “شرقية جميلة بلا أنقاض” تفاعلًا ملحوظًا من قبل المهتمين بالحملة عبر تويتر.

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ويتابع الحملة ميدانيًّا رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري، والمشرف العام على الحملة، محمد آل طالع، ونائب المشرف، عبدالعزيز الخضير، وعضوي المجلس عوض المطيري، وهاني الفوزان، إلى جانب متابعة مدير المعدات بالأمانة، خالد الخرجي، ومدراء أقسام النظافة بالبلديات المعنية بالحملة.

وصرح رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، بأن نجاح الحملة يرتكز على مشاركة المواطنين والمقيمين من خلال تقديمهم بلاغات عن مواقع الأنقاض، وأماكن التشوه البصري، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص القائمين على الحملة التجاوب مع جميع البلاغات.

الجدير ذكره أن حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام تعتبر إحدى مبادرات المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية والقطاع الخاص، وتهدف إلى الحد من ظاهرة التلوث البصري بالحاضرة، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين، وتم تخصيص أربعة مواقع رئيسية للحملة في شرق ووسط وغرب الدمام، والخبر، كما تستهدف الحملة رفع 85% من نسبة الأنقاض بحاضرة الدمام (الدمام- الخبر- الظهران).