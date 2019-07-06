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رسالة طبية من النمر للعاملين في الشفتات المسائية

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2019-07-06

رسالة طبية من النمر للعاملين في الشفتات المسائية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال ‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر: إن هناك فئات يضطرهم عملهم لعمل الشفتات الليلية، مشددًا على أنهم ركيزة من ركائز الأوطان في كل أنحاء العالم.

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ووجه النمر الشكر إلى هؤلاء وقال في رسالة لهم: راقبوا الضغط، السكر، الكلسترول، واهتموا بالرياضة.

ولفت إلى أنه عادة ما يتنقل عمل الشفتات المسائية بين فريق العمل الواحد ولا يثبّت على شخص معين.





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