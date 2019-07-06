عائض القرني: دعونا من العصبية القبلية والعُنصرية الجاهلية

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

شدد الشيخ الدكتور عائض القرني على ضرورة ترك العصبية القبلية، والعُنصرية الجاهلية، ضاربًا مثلًا بحديث شريف عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن.

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وقال القرني: سمع الرسول ﷺ رجلًا يفتخر بقبيلته على رجل آخر فقال: “دعوها، فإنها مُنْتِنَةٌ”، موضحًا أن الذين يسهرون خمس ساعات يمدحون قبيلتهم، لو قضّوها في مُطالعة كتاب نافع أو إنجاز مشروع رائد، لكان خيرًا من هذا الكلام السخيف، الفارغ، الفاضي، الباهت.

وتابع: شجّعوا أبناءكم وبناتكم على ممارسة الرياضة بشكل مُنتظم، والاشتراك في مراكز التدريب وتنمية القدرات، حتى يستعدوا لاستقبال الحياة وهم يملكون الهمم العالية والأهداف السامية، وملء الفراغ عندهم بالأعمال النافعة، والهوايات المُفيدة، وعدم تركهم عُرضة للفوضى، وفريسة سهلة للانحراف.

وأضاف القرني: أساس العنصر البشري هو آدم وحواء، والأصل من التراب والمرجع إلى الطين، فلا فخر لأحد على أحد إلّا بما يُقرّبه عند ربه في الآخرة، {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً}.