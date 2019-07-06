إيران تعاند العالم وتعلن تقليصات جديدة بالاتفاق النووي غدًا

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية، أن عباس عراقجي، كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، سيعلن مزيدًا من تقليص التزامات إيران بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، غدًا الأحد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقول فيه طهران: إن الشركاء الأوروبيين تقاعسوا عن حمايتها من العقوبات الأمريكية.

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وقالت وكالة فارس: إن مسؤولين آخرين سينضمون إلى عراقجي في هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي صباحًا.

ورفعت إيران مخزون الماء الثقيل أكثر من الحد المسموح به وفق الاتفاق النووي، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها سترفع تخصيب اليورانيوم بدءًا من نسبة 5%.

وتنتهي غدًا الأحد، المهلة التي حددتها إيران للأوروبيين لتدخل إيران في المرحلة الثانية من تقليص التزاماتها النووية.

كما يستعد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة للاجتماع بشأن البرنامج النووي الإيراني، يوم الأربعاء المقبل، عقب إعلان إيران أنها سترفع تخصيب اليورانيوم بدءًا من نسبة 5%؛ ما يعد انتهاكًا للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن 2231.