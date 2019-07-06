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شكرا لقرائتكم حساب المواطن : سجلوا الآن للاستفادة من الدفعة القادمة والرابط هنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حساب متابعات الخليج 365 : سجلوا الآن للاستفادة من الدفعة القادمة والرابط هنا
متابعات الخليج 365 - الرياض
دعا حساب متابعات الخليج 365 المواطنين والمواطنين للتسجيل عبر البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر أغسطس عبر الرابط التالي: هنا
ويستمرّ التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة العشرين، ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كما يشترط حساب متابعات الخليج 365 عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة (ذكر أو أنثى) لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسم الشخص، وفي حال عدم توفرها يتم إضافته كتابع لرب الأسرة.
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