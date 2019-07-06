2019-07-06

لا يستطيع الدخول على حسابه بـ جدارة رغم بياناته الصحيحة فما الحل؟

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الخدمة المدنية مع مواطن لديه مشكلة تقنية مع موقع جدارة، حيث تم رفض دخوله بسبب خطأ رقم الهوية أو كلمة السر رغم أن بياناته صحيحة، موضحًا أنه غيّر المتصفح على الإنترنت للدخول ولكن نفس المشكلة موجودة.

وقالت الخدمة المدنية: إنه بإمكانه استعادة كلمة المرور عن طريق البريد الإلكتروني أو الجوال أو عن طريق النفاذ الوطني الموحد، وإذا استمرت المشكلة يمكنه مراجعة أقرب فرع لوزارة الخدمة المدنية مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية.

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جدير بالذكر أن هناك العديد من أساليب التوظيف المطبقة بوزارة الخدمة المدنية عبر جدارة، حيث يتم التوظيف حسب ظروف العرض والطلب عن طريق الأساليب التالية:

1- التوظيف المباشر: للوظائف التي عددها يزيد عن عدد المتقدمين أو المتقدمات.

2- المفاضلة: للوظائف التي عددها يقل عن عدد المتقدمين والمتقدمات.

3- المسابقات الوظيفية: للوظائف التي تتطلب قياس معارف وقدرات ومهارات يتم اكتسابها بواسطة الخبرة العملية، بالإضافة للدرجة العلمية من خلال الامتحانات النظرية والعملية.