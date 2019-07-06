منحدرات السودة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -



شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل (مكة ) أنقذت فرق الدفاع المدني بمشاركة طيران الأمن أمس مواطنا علق بمنحدرات صخرية وعرة بمتنزه السودة في مدينة أبها بمنطقة عسير.

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