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محمد بن مسعود - الدمام - نجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز مثير على حساب بطل النسخة الماضية الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ ليحجز مقعده في دور ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسكندرية لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.
وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من أوديون إيغالو لاعب شانغهاي الصيني (19 و63)، وأليكس إيوبي لاعب أرسنال (66). في المقابل سجل هدفَي الكاميرون ستيفان باوكان (41) وكلينتون نجي لاعب مرسيليا الفرنسي (44).
وسيلاقي المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر صاحبة الضيافة وجنوب إفريقيا.
كأس إفريقيا: نيجيريا تطيح بالكاميرون خارج البطولةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-06
نجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز مثير على حساب بطل النسخة الماضية الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ ليحجز مقعده في دور ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسكندرية لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.
وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من أوديون إيغالو لاعب شانغهاي الصيني (19 و63)، وأليكس إيوبي لاعب أرسنال (66). في المقابل سجل هدفَي الكاميرون ستيفان باوكان (41) وكلينتون نجي لاعب مرسيليا الفرنسي (44).
وسيلاقي المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر صاحبة الضيافة وجنوب إفريقيا.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
09:30 PM
نجح منتخب نيجيريا في تحقيق فوز مثير على حساب بطل النسخة الماضية الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين؛ ليحجز مقعده في دور ربع نهائي لكأس الأمم الإفريقية "مصر 2019"، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الإسكندرية لحساب الدور ثُمن النهائي للبطولة.
وسجل أهداف منتخب نيجيريا كل من أوديون إيغالو لاعب شانغهاي الصيني (19 و63)، وأليكس إيوبي لاعب أرسنال (66). في المقابل سجل هدفَي الكاميرون ستيفان باوكان (41) وكلينتون نجي لاعب مرسيليا الفرنسي (44).
وسيلاقي المنتخب النيجيري في ربع النهائي الفائز من مباراة مصر صاحبة الضيافة وجنوب إفريقيا.
، كأس إفريقيا: نيجيريا تطيح بالكاميرون خارج البطولة ،
المصدر : الخليج 365
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