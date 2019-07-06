«الغذاء والدواء» تحذر من مركب «الأكريلاميد»

دبي - بواسطة محمد فارس عكاظ (جدة)حذرت هيئة الغذاء والدواء في تغريدة عبر حسابها على موقع «تويتر» من مركب «الأكريلاميد» الكيميائي، مؤكدة أنه يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
ويينت «الغذاء والدواء» أن مركب الأكريلاميد يتكون غالباً في الأغذية النشوية أثناء تعرضها لدرجة حرارة عالية، وهو منتج طبيعي لعملية الطهي، ومن أهم الأغذية التي يتكون بها هي (المخبوزات، البطاطس، البسكويت).
ودعت «الغذاء والدواء» إلى تجنب الإفراط بالقلي والتحميص الزائد والابتعاد عن وضع الأغذية في الفرن لفترات طويلة، ودعت إلى استخدام الطبخ بالسلق أو الطهي بالبخار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.