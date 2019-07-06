رغم التعهدات بتوفير الخمور.. جماهير الكرة ترفض إقامة كأس العالم بقطر

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

تسعى قطر جاهدة لطمأنة العديد من مشجعي كرة القدم على مستوى العالم بشأن تواجد الخمور في البلاد، لا سيما وأن ذلك يعد من الشروط الأساسية الضمنية لاستضافة قطر لكأس العالم 2022 على أراضيها.

تعهدات قطرية

واجهت قطر هذه الشروط بتعهدات قوية بشأن توفير الخمور والجعة بكميات كبيرة أثناء فترة إقامة البطولة العالمية على أراضيها بعد أقل من ثلاثة أعوام، وذلك أملاً في إنهاء حالة الرفض العالمية لاستضافة الدوحة لتلك البطولة.

وقال طيار بريطاني يبلغ من العمر 30 عاماً ويقيم في الدوحة: “أنا من كبار مشجعي كرة القدم، لكن ليس لدي أي نية للمجيء إلى هنا لحضور كأس العالم، خاصة إذا كنت لا أستطيع الحصول على بيرة”.

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حالة الرفض العالمي لقطر دفعتها للتعهد بتوفير أي متطلبات يحتاجها المشجعون أثناء التواجد في البلاد، وعلى رأسها السماح بالخمور والجعة وغيرها من المشروبات الكحولية، بالإضافة إلى تقديم تنازلات بشأن سلوك المشجعين في فترة إقامة البطولة.

وخلال السنوات القليلة الماضية، حاولت قطر إقناع الفئات الجماهيرية المختلفة بأنها تسعى لاحتضان كافة الثقافات، إلا أن تلك الأمور لا تزال غير مقنعة للعديد من مشجعي كرة القدم حول العالم.

فساد الدوحة

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كشف العديد من التحقيقات التي أجريت في بلدان مختلفة حول العالم عن فساد غير مسبوق من جانب قطر، تمثل في رشاوى المديرين التنفيذيين والمسؤولين في المكتب الأعلى لاتحاد كرة القدم العالمي الفيفا، الأمر الذي منح الجماهير على مستوى العالم انطباع سيئ عن البطولة.

ووصف العديد من التقارير الإعلامية الدولية استضافة قطر لكأس العالم 2022 بأنه الحدث الأسوأ في تاريخ كرة القدم، لا سيما وأن هناك العديد من الأزمات التي تواجه الجماهير فيما يتعلق بمساحة البلاد وغيرها من الأمور التي يبحث عنها الجمهور دوماً في البطولات المجمعة الدولية.