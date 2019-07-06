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بورصة لندن تقرع أبواب المملكة قبل طرح أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
يزور وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، المملكة، يرافقه الرئيس التنفيذي لبورصة لندن ديفيد شويمر لتعزيز الروابط التجارية الثنائية، بينما يعكف عملاق النفط السعودي أرامكو على مراجعة إدراج محتمل في البورصة.
وقالت وزارة المالية البريطانية في بيان: إن هاموند سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قادة سياسيين وكبار رجال الأعمال في المملكة في إطار دعم الحكومة البريطانية للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بحسب “العربية”.
وتتنافس بنوك الاستثمار على تقديم المشورة لأرامكو السعودية في طرحها العام الأولي المحتمل، وتتوقع أن يحدث طرح عام محلي ودولي في عام 2020 أو أوائل 2021.
واستحدثت بريطانيا العام الماضي قواعد جديدة للإدراج بهدف اجتذاب شركات مثل أرامكو التي تسيطر عليها الدولة إلى لندن.
وتأمل أرامكو في جمع 100 مليار دولار من طرحها العام الأولي.
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