السياحة السعودية تتراجع في تركيا من المرتبة الرابعة إلى العاشرة

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد موقع اتحاد أصحاب الفنادق في تركيا، أن عدد السياح السعوديين انخفض بنسبة 33.2% خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغ عددهم في عام الماضي 182.689 شخصًا، في حين بلغ عددهم في العام الجاري 122.115 شخصًا.

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وتشير الأرقام إلى تراجع السياحة السعودية بتركيا من المرتبة الرابعة إلى المرتبة العاشرة.

وكانت الأرقام الرسمية الصادرة عن الحكومة التركية كشفت مؤخرًا تراجع الإقبال العربي والعالمي على السياحة في تركيا، وذلك خلافًا لما تروجه وسائل إعلام تركية أو عربية مقربة من أنقرة.

وبحسب البيانات التي نشرها معهد الإحصاء التركي في أنقرة، ارتفعت أعداد السياح القادمين إلى تركيا بالفعل خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 8.5% عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي، إلا أن الأرقام تُظهر أن نحو خُمس من هؤلاء ليسوا سوى مواطنين أتراك يقيمون في الخارج، أي أن نحو خُمس من توافدوا على تركيا خلال تلك الفترة هم مغتربون عادوا لزيارة عائلاتهم داخل تركيا وليسوا سياحًا أجانب أو عربًا، بحسب “العربية”.