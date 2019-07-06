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الفيصل يقدم واجب العزاء لحاكم الشارقة في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

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2019-07-06

الفيصل يقدم واجب العزاء لحاكم الشارقة في وفاة خالد بن سلطان القاسمي

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدم أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، واجب العزاء اليوم السبت، لحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي، في وفاة نجله خالد بن سلطان القاسمي.

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ونقل الأمير خالد الفيصل تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى حاكم الشارقة، معربًا عن خالص تعازيه وصادق مواساته وداعيًا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما قدم التعازي إلى حاكم الشارقة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين.





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