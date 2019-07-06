طقس شديد الحرارة غدًا والأرصاد تكشف التفاصيل

2019-07-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

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توقعت الأرصاد أن يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق ومنها المدينة المنورة ومكة المكرمة والشرقية، بالإضافة إلى الأجزاء الغربية من الرياض.

كما توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة.