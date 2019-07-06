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2019-07-06 إنجاز 91% من مشروع تطوير مسلخ العكيشية في مكة المكرمة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن أمانة المنطقة أنجزت 91% من مشروع تطوير مسلخ العكيشية. وأوضحت إمارة مكة المكرمة أن مسلخ العكيشية طاقته الاستيعابية أكثر من 39 ألف رأس في اليوم. ونشرت الإمارة صورًا لعملية تطوير مسلخ العكيشية. Advertisements في سياق آخر، قالت إمارة مكة: إن البلديات ألزمت مشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة بتوفير أجهزة نقاط البيع (مدى) قبل تاريخ 11 ذو القعدة.









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