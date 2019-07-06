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تحذير من مركب يزيد خطر الإصابة بالسرطان داخل أغذية متداولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من “الأكريلاميد”، وهو مركب كيميائي قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان.
وقدمت الغذاء والدواء بعض الأغذية التي يتكون بها المركب وكيفية تجنبه، حيث يتكون غالبًا في الأغذية النشوية أثناء تعرضها لدرجة حرارة عالية.
وقالت: إن هذا المركب منتج طبيعي لعملية الطهو، ومن أهم الأغذية التي يتكون بها (المخبوزات، والبطاطس، والبسكويت)، مشددةً على ضرورة تجنب الإفراط بالقلي والتحميص الزائد، والابتعاد عن وضع الأغذية في الفرن لفترات طويلة، مع استخدام الطبخ بالسلق أو الطهو بالبخار.
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