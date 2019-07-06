الان تتابع “حساب المواطن” يدعو المواطنين للاستفادة من “دفعة أغسطس” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل دقيقة واحدة - 9:33 م, 6 يوليو 2019 م التعليقات: 0 دعا حساب المواطن المواطنين للتسجيل عبر البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة لشهر أغسطس عبر هذا الرابط.

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