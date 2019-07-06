الان تتابع الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد الموافق 2019/07/07 في المملكة.
وقالت إنه يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، لافتة إلى أنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.
كما شملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، فضلًا عن ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.