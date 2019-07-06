الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الأحد الموافق 2019/07/07 في المملكة.

وقالت إنه يسود طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة، لافتة إلى أنه يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الشرقية، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما شملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، مرتفعات عسير، مرتفعات الباحة، فضلًا عن ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقة مكة المكرمة.