الان تتابع “الأرصاد” تنبِّه الرياض: رياح وأتربة مثارة تؤدي لتدني الرؤية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيها للمواطنين والمقيمين في منطقة الرياض، ومحافظات ومراكز “الأفلاج – السليل – وادي الدواسر”. وحذر من رياح نشطة تثير الأتربة، وتسبب تدني في مدى الرؤية. يبدأ الإنذار الساعة: 07:30 م السبت الموافق 03-11-1440، وينتهي الساعة: 11:55 م السبت الموافق 03-11-1440.

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