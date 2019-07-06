شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق 439 برنامجاً تدريبياً لـ10 آلاف معلم ومعلمة في جدة.. غداً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

يدشن المدير العام للتعليم بجدة المكلف صدق خوجه صباح غد (الأحد) انطلاقة برامج التدريب الصيفي في نسختها الثانية هذا العام للمعلمين والمعلمات، وذلك بمركز التدريب التربوي الرئيسي بجدة.

وأكد مدير عام التعليم بجدة المكلف اكتمال جاهزية واستعداد جميع مراكز التدريب والمدربين والمدربات لانطلاق البرنامج، وبين أن فعاليات التدريب ستستمر حتى نهاية شهر ذي القعدة الجاري بمعدل 5 أيام في الأسبوع، لافتا إلى أن البرامج التطويرية هذا العام بلغت 439 برنامجاً متنوعاً تبدأ من الساعة 9:00 صباحا وحتى 1:00 ظهرا، وتقام في 8 مراكز تدريبية للبنين والبنات بجدة ورابغ وخليص، تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية المسجلين في البرامج الذين وصل عددهم أكثر من 10 آلاف معلم ومعلمة في جدة.