شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل وامرأة و3 أطفال بحريق شقة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

‏‫توفي رجل وامرأة و3 أطفال جراء حريق اندلع في شقة.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض أن مركز التوجيه والتحكم بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض تلقى بلاغا مساء أمس (الجمعة) من أحد المواطنين يفيد بمشاهدة أدخنة كثيفة من أحد المنازل بحي الفيصلية، وعلى الفور انتقلت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والخدمات المساندة لموقع الحادثة، حيث اتضح وجود حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من 3 أدوار، وتسببت طبيعة الأثاث المحترق في إحدى غرف المنزل بسرعة تشبع الموقع بالأدخنة الكثيفة، حيث أخرجت الفرق الموجودين وعددهم 5 أشخاص (رجل وامرأة و3 أطفال) وهم في حالة حرجة جدا بفعل استنشاق الأدخنة، ليتم نقلهم فورا للمستشفى، حيث أُعلنت وفاتهم من قبل الفرق الطبية، وتمت إحالة الحادثة لجهة الاختصاص لاستكمال إجراءات التحقيق.

وأعربت مديرية الدفاع المدني عن أسفها لوقوع مثل هذه الحوادث المفجعة، التي كان بالإمكان منع أو التقليل من خسائرها الفادحة بعد التوكل على الله ثم وجود كاشف الدخان بالمنزل ومنع مسببات الحريق عن الأطفال والتأكد من كفاءة الأجهزة الكهربائية وخلو ممرات الهروب من أي مواد قابلة للاحتراق، مقدمة العزاء والمواساة لذوي المتوفين سائلة الله لهم المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.