شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «القدية» يقدم منحاً دراسيةً بالتعاون مع 3 جهات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن مشروع «القدية» تعاونه مع الهيئة العامة للترفيه وكلية روزن و«6 فلاغز» لتقديم منح دراسية دولية للطلاب المؤهلين في مجالات الترفيه وإدارة الفعاليات، للعمل في مشروع القدية بعد التخرج.

وكتب حساب المشروع على موقع «تويتر»: «تتعاون القدية مع الهيئة العامة للترفيه وكلية روزن و6 فلاغز لتقدم للطلاب المؤهلين منحاً دراسية جامعية دولية في مجالات الترفيه وإدارة الفعاليات. وظيفتك في القدية ستكون بانتظارك بعد التخرج».