168 ساعة عمل لقائد ملهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي مسعود - مكة المكرمة

«في المقدمة يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة»، هكذا وصفت وكالة «بلومبيرج» مشاركة ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين الأسبوع الماضي بمدينة أوساكا اليابانية.

لم تتحدث عن همسات زعيم أكبر دولة في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والعلاقة الخاصة التي عبر عنها أمام وسائل الإعلام العالمية وهو يصف ولي العهد بأنه «صديق لي»، لم تركز بشكل كبير على تبادل الابتسامات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد كانت هناك زوايا كثيرة للحديث عن «سيد كل شيء» حسبما قالت صحيفة بلس نيوز الكورية الجنوبية.

7 أيام من العمل الدؤوب للزعيم السعودي الملهم وفريقه الشجاع، انطلقت من الرياض، ومرت بـ3 محطات «سول، أوساكا، طوكيو»، 168 ساعة عمل، أنجزت القيادة خلالها أهدافا سياسية واقتصادية واجتماعية لا تحصى، عززت من خلالها مكانة المملكة كلاعب رئيس ورقم مهم جدا في المجتمع الدولي.

واجهت السعودية بدبلوماسيتها المتزنة العبث الإيراني، ووضعت قادة العالم في الصورة بشأن السلوك العدواني لنظام الملالي، وغيرت بذكاء قادتها اللافت توجهات كثير من دول أوروبا، التي اختلفت لهجة بياناتها عن طهران عقب قمة العشرين، ودفعت لاتخاذ موقف عالمي موحد ضد الإرهاب الإيراني.

استثمر ولي العهد علاقاته الشخصية القوية مع زعماء العالم لدفع عجلة التنمية، وتحقيق رؤية الوطن 2030 بمعدلات أسرع، حيث التقى 12 زعيما في لقاءات ثنائية مثمرة على هامش قمة العشرين، علاوة على لقاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، ورئيس الوزراء الياباني شنيزو آبي.

كلمات لا تنسى في الجولة

صحيفة بلس نيوز وصفت ولي العهد بـ»سيد كل شيء».

كلمات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقب لقاء ولي العهد «رائع لكوني مع ولي العهد السعودي.. صديق لي.. الرجل الذي فعل الكثير خلال السنوات الخمس الماضية».

كلمة ولي العهد عقب لقائه بالرئيس الأمريكي ترمب، والتي عبرت عن كل سعودي، حيث قال «أنا وشعبي بذلنا الكثير من الجهود في السنوات القليلة الماضية.. والرحلة طويلة».

وكالة «بلومبيرج» الخبرية تعلق على توسط ولي العهد زعماء العالم في صورة «العشرين» قائلة «في المقدمة يتوسط الزعماء بابتسامة عريضة».

صورة تحمل رسائل

صورة ولي العهد يتوسط زعماء العالم في قمة العشرين، حيث جاء في وسط الصورة تماما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ليجسد بشكل واضح لا يقبل شك المكانة الحقيقية للسعودية على الصعيد العالمي.

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وكانت الصورة الأخرى الأكثر إعجابا التي نشرها المصور بندر الجلعود عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي ظهر فيها سمو ولي العهد يتقدم رؤساء عدد من الدول، حيث يسير خلفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وخلفه الرئيس التركي، وعدد من رؤساء الدول.

عدت صحيفة «بريزبان تايمز» الأسترالية أن صورة مصافحة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال قمة العشرين هي الأبرز، ووضعتها ضمن أفضل الصور العالمية.

ماذا حدث في كوريا؟

اجتمع مع رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها «سامسونج» و»هيونداي» و»إل جي» ومجموعة «إس كيه» على مأدبة غذاء في القصر الأزرق.

وقعت السعودية مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية.

أبرمت المملكة اتفاقية بشأن الاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية.

وقع البلدان اتفاقية بشأن برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

دشن ولي العهد في كوريا الجنوبية توسعة مصفاة النفط «إس أويل»، ثالثة أكبر مصافي نفط كوريا، والتي تملكها بالكامل شركة «أرامكو» السعودية.

3 أيام من العمل الدؤوب لولي العهد في مدينة أوساكا، رسمت النهج الجديد للسعودية التي تصل الليل بالنهار من أجل تحقيق طموحاتها.

وصل الأمير محمد بن سلمان إلى أوساكا الجمعة 28 يونيو مترئسا الوفد السعودي في قمة العشرين، ولم يغادرها إلا مساء الأحد 30 يونيو.

لفت حضور ولي العهد انتباه وسائل الإعلام العالمية والدولية وكان الأكثر حضورا في التغطية الإعلامية لجميع وكالات الأنباء المصورة.

طغت شخصية القائد السعودي بشكل لافت خلال القمة، حيث حرص أغلب الزعماء على السلام عليه.

ألقى ولي العهد كلمتين في القمة، إحداهما في الجلسة الختامية؛ حيث رحب خلالها بقادة الدول في الرياض التي تستضيف القمة في العام المقبل.

كلمة ولي العهد الأولى كانت خلال جلسة التغير المناخي والطاقة والبيئة، وقال فيها إن المملكة تؤكد أهمية التوازن والشمولية بما في ذلك خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ.

تصدر وسم # محمد_بن_سلمان_في_قمة_العشرين موقع «تويتر»، وعبر المغردون عن فخرهم بالتمثيل السعودي المبهر في القمة الاقتصادية العالمية.

48 ساعة حافلة باللقاءات والمباحثات والعمل الجاد لولي العهد في العاصمة اليابانية طوكيو، كانت أفضل بداية سعودية لشهر يوليو الساخن.

التقى ولي العهد برئيس وزراء اليابان شينزو آبي، وبحثا آفاق التعاون بين البلدين، وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، في المجالات الاقتصادية والتجارية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

بعث الأمير محمد بن سلمان رسالة في نهاية زيارته إلى إمبراطور اليابان ناروهيتو، قال فيها «يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق إثر مشاركتي في قمة دول مجموعة العشرين أن أتقدم لجلالتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة».

أجمعت وسائل الإعلام العالمية على أن ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان كان الأكثر حضورا في اللقاءات الثنائية والمباحثات الجانبية خلال الـG20، حيث عقد 12 لقاء مع زعماء ورؤساء الدول المشاركة، أثمرت عن تعزيز علاقات السعودية بدول العالم، وبرهنت على الانفتاح الكبير للمملكة على صعيد محيطها الدولي، وشرحت وجهة نظر السعودية في كثير من القضايا الساخنة، أبرزها العبث الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.

اللافت أن ولي العهد ختم كلمته في قمة العشرين بجملة ذات مغزى كبير، عندما قال «إن هذا الزمن هو زمن الآفاق الجديدة والتقدم التقني مما يستوجب العمل على مواكبة هذا التطور»، محملا الجميع مسؤولية التعاون مع الشركاء الدوليين لخلق بيئة يزدهر بها العالم.

التحالف ضد الشيطان

نجح ولي العهد أن يصنع تحالفا نوعيا بين عدد من دول العالم ضد الأفعال الشيطانية لإيران في المنطقة، وعمل خلال الجولة على تعزير موقع الصدارة للسعودية في قمة العشرين، وعكس بلقاءاته المكثفة في المحطات الثلاث النقلة النوعية في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية ودعم الموقف السعودي إزاء ضرورة وقف النظام الإيراني الذي يسعى لتهديد أمن وسلامة مرور الناقلات البحرية في الخليج.

رسخ من خلال عشرات الاتفاقات التي وقعها مع النمرين الاقتصاديين «كوريا واليابان» نهج المملكة الباحثة عن التطور التقني والتوجه نحو الصناعة، حيث تسمح الشراكات الجديدة بتكثيف تواجد الشركات الكورية الجنوبية واليابانية في السوق السعودي، بعدما اجتذبت المشاريع السعودية اليابانيين والكوريين ليكونوا مساهمين فيها عبر شراكات عدة.

ممازحة الرئيس

مازح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ولي العهد خلال قمة العشرين، حيث ظهر الرئيس وهو يسير فى اتجاه مقعده، بينما يجلس ولي العهد فى المكان المخصص له، وعندما اقترب ترمب منه ربت على كتفه فى موقف طريف.