رفع 90 ألف م3 واستقبال 800 بلاغ عن أنقاض الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

أزالت حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام خلال أسبوعها الرابع على التوالي 90 ألف م3 من الأنقاض، كان معظمها غرب الدمام، لما يشهده من نمو عمراني، في حين تجاوز عدد البلاغات التي استقبلتها الحملة منذ انطلاقها 800 بلاغ، فيما يشهد هاشتاق «#شرقيةجميلة بلا_أنقاض» تفاعلا ملحوظا من قبل المهتمين بالحملة عبر تويتر.

وأوضح رئيس المجلس البلدي عبدالهادي الشمري أن نجاح الحملة يرتكز على مشاركة المواطنين والمقيمين من خلال تقديمهم بلاغات عن مواقع الأنقاض، وأماكن التشوه البصري، مؤكدا حرص القائمين على الحملة التجاوب مع جميع البلاغات.