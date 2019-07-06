نائب أمير الشرقية يشدد على ضرورة استمرار برامج تأهيل النزلاء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد في مكتبه بديوان الإمارة أخيرا مدير عام السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، بمناسبة ترقيته إلى رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم. ونوه الأمير أحمد بن فهد بما تبذله القيادة الرشيدة لتطوير العمل في السجون، والحرص على تحقيق تطلعات القيادة بتنفيذ ما أطلقه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود من برامج تطويرية وإصلاحية لنزلاء السجون، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «فرجت»، والحرص على البرامج التأهيلية لنزلاء السجون الذين سيفرج عنهم، مشددا على ضرورة تكامل الجهود لإدماج السجين في المجتمع، والحرص على أن تكون العقوبة التي يقضيها ذات نفع له، واستمرار البرامج المقدمة حاليا لتشمل النزلاء كافة.

وتمنى نائب أمير المنطقة الشرقية للعميد النفجان ومنسوبي سجون الشرقية التوفيق، كما اطلع على تقرير موجز لأعمال إدارة السجون في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء عبر برنامج (النزلاء الدارسين) من خريجي مرحلة البكالوريوس والمرحلة الثانوية.

من جهته قدم العميد النفجان الشكر والتقدير لنائب أمير الشرقية على ما تفضل به من توجيهات كريمة، ودعمه للبرامج التأهيلية للنزلاء، وإشادته ببرنامج النزلاء الدارسين لدى اطلاعه على تقرير البرنامج، مؤكدا أن القيادة الرشيدة حريصة على تأهيل النزلاء وتطوير البرامج التأهيلية لهم، خاصة في فترة ما قبل الإفراج.