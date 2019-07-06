إحباط تهريب 1.2 طن حشيش في الجنوب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أحبط رجال حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية محاولات تهريب 1273 كجم من الحشيش خلال شوال الماضي، والقبض على 48 شخصا متورطا فيها، بينهم سعوديون.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني أن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت عن إحباط محاولات تهريب عدة، والقبض على المتورطين فيها، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبين أنه جرى إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة المضبوطة بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكدا أن رجال حرس الحدود يتصدون بحزم وعزيمة عالية لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.

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المتهمون بالتهريب:

28 إثيوبيا

15 يمنيا

3 صوماليين

2 سعودي