موظفات العدل يخدمن 28 ألف مستفيدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدمت موظفات وزارة العدل في المرافق العدلية المختلفة خدماتهن لنحو 28 ألف مستفيدة، بإجمالي معاملات قاربت الـ56 ألف معاملة خلال مايو الماضي.

وأوضحت مديرة الإدارة العامة للأقسام النسائية بالوزارة فاطمة الشريم أن الأقسام النسائية تقدم خدماتها في محاكم المملكة المختلفة، إضافة إلى كتابات العدل.

وأشارت إلى أن الموظفات يعملن في المحاكم وكتابات العدل في وحدات الاستقبال والإرشاد، وإدارة صحائف الدعوى والمواعيد، ووحدات الصلح والإرشاد الأسري في محاكم الأحوال الشخصية، إضافة إلى أقسام مستحدثة مختصة باستقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها، وأقسام التقنية الرقمية.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، وجه بفتح المجال أمام المرأة للعمل في خمسة مجالات في الوزارة.

وتنوعت المجالات الخمسة بين «باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أولى»، على المرتبة الثامنة.

وأنهت الموظفات قبل استلامهن عملهن البرنامج التأهيلي الذي أعدته الإدارة النسائية، وهي إدارة جرى استحداثها في الهيكلة الجديدة للعدل، والتي توجت بموافقة مجلس الوزراء، لمواكبة تطور الوزارة المتسارع في مجالات عدة، منها تمكين المرأة ومنحها فرصا وظيفية كانت حكرا على الرجال.​

الموظفات بدأن عملهن مطلع ربيع الآخر 1440

في محاكم:

الأحوال الشخصية

العامة

الجزائية

التنفيذية

التجارية

العمالية

في كتابات العدل

وحدات الاستقبال والإرشاد

إدارة صحائف الدعوى والمواعيد

وحدات الصلح والإرشاد الأسري

استقبال شكاوى المستفيدات ومتابعتها

أقسام التقنية الرقمية

المناطق المتصدرة في خدمة المستفيدات:

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الرياض

11504 مستفيدات

جدة

9324 مستفيدة

الدمام

3295 مستفيدة

مكة المكرمة

2351 مستفيدة

المدينة المنورة

1497 مستفيدة