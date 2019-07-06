الذوق العام.. التزام بالخارج وتجاهل في الداخل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل زينة الشهري - تبوك

يحرص كثير من المواطنين والمقيمين الراغبين في السفر إلى الخارج أو حتى إلى الدول المجاورة على الاطلاع على الأنظمة التي تراعي الذوق العام أو التي تتعلق بالسلامة المرورية، دافعهم نحو ذلك مبدأ «من خاف سلم»، لأن كثيرا من تلك الدول تطبق عقوبات صارمة ورادعة على من يخالف أنظمتها. ورغم أن محاولة الظهور بتلك المثالية في الخارج واحترام الأنظمة أمر إيجابي من نواح عدة، إلا أن ما يدعو إلى الدهشة ضرب هؤلاء بأنظمة بلادهم عرض الحائط، فكثير منهم لا يبالي باحترام ومراعاة تلك الأنظمة قديمها وحديثها، حتى بعد أن استحدثت داخليا عقوبات عدة لا تقل في صرامتها عن عقوبات الدول الأخرى.

ومن هنا نتساءل ما الذي يدفع هؤلاء المواطنين لعدم احترام الذوق العام والأماكن العامة في مجتمعهم وبلادهم أو محل إقامتهم؟ في حين أنه يظهر بصورة مثالية وراقية خارج حدود الوطن.

ثقافة ومنظومة حياة

أرجع الباحث والكاتب عبدالفتاح الريس أسباب تلك الإشكالية التي لا تزال تعاني منها مجتمعات عربية عدة إلى اعتياد كثير من المواطنين على هذا النهج من السلوك منذ نشأتهم الأولى، ومحدودية ثقافتهم في هذا الجانب، مقارنة بالمجتمعات الغربية، والتي باتت الأنظمة والتمسك بها تمثل جزءا من منظومة حياتهم وثقافتهم العامة، ومنها كذلك عدم تطبيق العقوبات الرادعة بحقهم بصورة فعلية من قبل جهة الاختصاص في بعض الأحيان، فضلا عن تغليب العاطفة في مجتمعنا على المصلحة العامة من لدن بعض العاملين في الجهات المعنية، وتدخل الوسطاء من قرابة أسرية وقبلية ومناطقية ووجهاء وذوي مناصب عليا، بينما لا تكاد تحصل مثل هذه التجاوزات في المجتمعات الغربية كأمريكا وبريطانيا وفرنسا، ودول شرق آسيوية، كاليابان وماليزيا وسنغافورة على سبيل المثال، والتي من شأنها التأكيد على تطبيق أنظمتها وقوانينها على كل مواطن ومقيم على أرضها.

من جانبه طالب أستاذ علم اجتماع الجريمة المشارك، الدكتور صالح العقيل بوضع كاميرات مراقبة في الشوارع العامة والداخلية في الأحياء والمتنزهات والشواطئ، وعدم الاكتفاء بالتقاطعات فقط من أجل رصد المخالفات، مؤكدا أن ذلك أصبح مطلبا ملحا في ظل عدم التزام كثيرين بآداب الذوق العام واحترام الأنظمة والقوانين.

وقال إن هذا التصرف ينتج من عدم التحلي بالضبط الداخلي، وهو ما يجب تنميته في نفوس الكثير، خاصة النشء منهم. ومن الأسباب التنازل عن مبدأ العيب الاجتماعي وأصبح العيب لا يشكل توجيها للسلوكيات كما كان سابقا.

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ساهر والانضباط

ووافقته الرأي الأخصائية الاجتماعية لطيفة بن حميد، مضيفة «يختلف الآن انضباط قائدي المركبات عن السابق من حيث السرعة والمخالفات بعد وضع نظام ساهر وفرض مبالغ مالية، فقد خلق نوعا ما من النظام ولو أنه حورب في بداية دخوله إلا أنه أسهم في ضبط المخالفين والتقليل من الحوادث والخسائر المادية والبشرية».

وقال المقيم الباكستاني ألماس مظهور إن المقيم لا يلتزم لأنه يرى أن المواطن يخالف هذه الأنظمة ويتهاون فيها، فبالتالي يرى نفسه أولى بهذه المخالفات، خاصة في ظل عدم وجود عقوبات رادعة وكاميرات مراقبة مما يشعره بالأمان، بينما في الخارج يلتزم لخوفه من مواطن تلك البلاد، إذ لا يقبل أن تنتهك القوانين في بلده فضلا عن الالتزام بها من قبله، وكذلك وجود كاميرات مراقبة تنتشر في الشوارع والأماكن العامة.

عقوبات بديلة

ورأت المشرفة التربوية مريم البلوي أن تستبدل العقوبات المالية في بعض المخالفات بالعقوبات البديلة، مثل خدمة المجتمع والمشاركة في تنظيف الأماكن العامة والمتنزهات، خاصة في مجال وقوع المخالفة، مؤكدة أنها ستكون رادعة لأن أغلب المخالفات تقع ممن يرى أن عامل النظافة مثلا ملزم برفع مخلفاته أوتنظيف الشوارع والأماكن العامة ويأنف عن رفعها أو تنظيفها بنفسه.

وأكدت المعلمة مشايخ المرعي أن الوازع الديني وارتفاع الإحساس بالمسؤولية والمواطنة الصالحة يجب أن تكون هي القاعدة التي ننطلق من خلالها لتعديل كل السلوكيات المخالفة.

مخالفات الذوق العام