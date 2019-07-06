جامعة جدة تستعين بشركات عالمية لتنمية مهارات طلابها في التصنيع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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لجأت إحدى الجامعات الحكومية بالمملكة إلى تنمية معرفة طلبتها في الأقسام الصناعية، وتعزيز مهاراتهم الفنية والتخصصية، من خلال اطلاعهم على أهم الممارسات العالمية في التصنيع، من أجل تحقيق مستهدفات رؤية 2030 من خلال توطين مهارات التصنيع.

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وزار طلاب مادة ممارسة الهندسة الصناعية (كلية الهندسة بجامعة جدة) أحد المصانع في محافظة جدة، بهدف الاطلاع على أفضل ممارسات التصنيع العالمية التي تنتهجها الشركة.

وأشرف على الزيارة التي تمت أخيرا أستاذ مادة ممارسة الهندسية الصناعية بالجامعة الدكتور مراد أنديجاني، بصحبة 18 طالبا، واطلعوا خلالها على ممارسات التصنيع العالمية، والتي انعكست على جودة منتجاتها، الأمر الذي ساهم في خلق بيئة آمنة، إضافة إلى قيامهم بجولة تعريفية على مختلف خطوط الإنتاج في المصنع.

وقدم خلال الزيارة «عرض تقديمي» للطلاب عن الشركة ومصنعها، وتزويدهم بخريطة معلوماتية كاملة عن النظام للتصنيع.