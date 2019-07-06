مكة تحتضن أكبر مجسم للقرآن الكريم في العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

تبحث أمانة العاصمة المقدسة عن موقع لوضع أكبر مجسم للقرآن الكريم في العالم، يبلغ عمره 600 عام، عبارة عن أعمدة تكسوها بلاطات كل بلاطة تمثل صفحة كاملة من القرآن الكريم.

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ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن المجسم جرى شراؤه منذ سنوات من قبل أحد رجال الأعمال، وتبحث الأمانة حاليا عن موقع مناسب له، من أجل أن يكون أحد المعالم البارزة في مكة المكرمة.

وأشارت المعلومات إلى أن المجسم يتكون من أعمدة عالية الارتفاع على شكل منارات مسجد، ويتوسطه عمود في المنتصف، حيث تكسو هذه الأعمدة بلاطات كتبت عليها آيات القرآن، وهي مرتبة من بدايته وحتى نهايته، مؤكدة أنه بالإمكان قراءة السور من مسافة بعيدة، كما أن المجسم سيدخل موسوعة جينيس كأكبر مجسم للقرآن كاملا في العالم.

عن المجسم: