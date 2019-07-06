هيئة تقويم التعليم تبحث ترتيبات تطبيق اختبارات القابلية للتوظيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عقد المركز الوطني للتقويم والاعتماد التقني والمهني «مسار» والمركز الوطني للقياس «قياس»، بهيئة تقويم التعليم والتدريب أمس الأول لقاء مع ممثلي عدد من الجهات المعنية بالتدريب في المملكة والراغبة في المشاركة في المرحلة الأولى من مشروع اختبار قياس مهارات قابلية التوظيف لخريجي برامجها التدريبية، ضمن مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل المرتبط بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني 2020، والمستمد من رؤية المملكة 2030؛ وذلك في المقر الرئيس لمركز قياس بمدينة الرياض.

وأوضح المدير التنفيذي للمركز الدكتور عبدالحميد العبدالجبار أن نتائج اختبار مهارات القابلية للتوظيف لخريجي الجهات التدريبية من الكليات والمعاهد الحكومية والأهلية التي تقدم برامج الدبلوم بعد الثانوية العامة تمكنها من تقييم مخرجاتها، وذلك للعمل على تطوير برامجها التدريبية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل من مهارات قابلية التوظيف.

وأضاف أن الاختبار جرى تطويره من قبل المركز بناء على أهم مهارات القابلية للتوظيف التي اختيرت بالتعاون بين مركزي قياس ومسار، وبمشاركة عدد من الخبراء المحليين والعالميين المتخصصين في هذا المجال، مشيرا إلى أنه شارك في اللقاء عدد من الجهات المعنية بالتدريب.

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يذكر أن مركز مسار عقد أخيرا ورشة عمل بعنوان دور الاعتماد التقني والمهني في تنمية مهارات المستقبل، بمشاركة عدد من الجهات والخبراء في هذا المجال، وتم خلالها اختيار أهم المهارات المستقبلية التي يتطلبها سوق العمل.

جهات مشاركة معنية بالتدريب:

كلية الجبيل الصناعية

معهد الجبيل التقني

عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الأميرة نورة

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية

معهد الرياض للتقنية

المعهد السعودي للالكترونيات والأجهزة المنزلية

أبرز أهداف مشروع الإطار العام لمهارات المستقبل:

تصميم إطار وطني لمهارات التوظيف

تطوير إطار للمهارات والجدارات بحسب الأهمية

تصميم المقاييس المحوسبة بحسب القطاع ومسمى الوظيفة

إعداد الأدلة والإرشادات الورقية والالكترونية وباقات التدريب

التهيئة للمتقدمين على تلك الاختبارات

توفير أدوات الكترونية لرصد وتحليل

نتائج الاختبارات