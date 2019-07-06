البرازيل تمنع تيتي من الرحيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريو دي جانيرو
أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أن المدرب تيتي سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الأول، بغض النظر عن نتيجة مباراة الفريق أمام منتخب بيرو المقررة اليوم في نهائي كأس أمم أمريكا الجنوبية «كوبا أمريكا 2019».
وعبر الاتحاد في بيان «عن ثقته في عمل الجهاز الفني للمنتخب البرازيلي بقيادة المدير الفني تيتي، ونؤكد أن هذه العلاقة ستستمر».
وكانت إشاعات قد أثيرت حول إمكانية أن يرحل تيتي «58 عاما» طواعية عن منتخب السامبا الذي يتولى تدريبه منذ ثلاث سنوات.
وكان تيتي قد جدد عقده في العام الماضي ليستمر مع راقصي السامبا حتى نهاية كأس العالم 2022.
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