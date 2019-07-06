السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت تستعد مدينة فرانكفورت الألمانية لإبطال مفعول قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية تزن 500 كجم اليوم. وبحسب بيانات الدفاع المدني، نقل أمس نزلاء من دار للمسنين توجد في نطاق منطقة الإخلاء، كما نقل رجال الإغاثة 25 مريضا في حالة غيبوبة إلى نزل ومستشفيات أخرى.



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كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تبطل قنبلة من الحرب العالمية الثانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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