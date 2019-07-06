أنتونوف: لقاء ترمب وبوتين عزز أمن العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو أكد السفير الروسي لدى أمريكا، أناتولي أنتونوف أن لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترمب، على هامش قمة العشرين في اليابان، أعطى دفعة للأمام لتكثيف الحوار بين البلدين حول الأمن الاستراتيجي، مشيرا إلى أن هذا مطلوب وضروري ليس فقط للعلاقات الثنائية، ولكن أيضا للمجتمع الدولي بأسره، طبقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.



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