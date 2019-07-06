14 قتيلا بين المدنيين برصاص الأسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - بيروت قتل 14 مدنيا بينهم سبعة أطفال نتيجة قصف صاروخي لقوات النظام على مناطق في شمال غرب سوريا. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس أن طائرات حربية ومروحيات نفذت بعد منتصف ليل أمس ضربات جوية على قرية محمبل في محافظة إدلب، مما أدى إلى مقتل 13 شخصا بينهم سبعة أطفال، فيما قتلت امرأة خلال الصباح، إثر قصف صاروخي على أطراف بلدة خان شيخون في جنوب المحافظة.



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