الجيش الألماني باع حاسوبا يحوي معلومات سرية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن الجيش الألماني باع جهاز لابتوب مستعملا ما زال يحوي معلومات سرية.

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وقالت صحيفة «زود دويتشة تسايتونج» الألمانية الصادرة أمس»إن المعلومات مصنفة بأنها «سرية وقاصرة فقط على الاستخدام الرسمي» وتتعلق بدليل تشغيل راجمات الصواريخ «مارس»، وأضافت الصحيفة يبدو أن محتويات القرص الصلب «وحدة التخزين الرئيسة» لم يتم محوها قبل البيع».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع للصحيفة بأنه لا يمكن «استنباط أي معلومات حساسة» من وصف راجمة الصواريخ.

وحسب الصحيفة، فإن المشتري وهو مسؤول إحدى الغابات في بافاريا العليا، كان قد اشترى أربعة أجهزة لابتوب مستعملة بالمزاد في 2018 عبر موقع إيباي من شركة (فيبيج) المملوكة للحكومة الألمانية لإعادة تدوير الأجهزة المستعملة.