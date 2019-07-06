ترمب: البنك المركزي أصعب مشاكلنا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي «البنك المركزي»، قائلا إن «أصعب مشكلة لدينا ليست المنافسين إنها مجلس الاحتياط الاتحادي».

وقال ترمب في تغريدة نقلتها وكالة أنباء بلومبيرج أمس، إن مجلس الاحتياط يرفع أسعار الفائدة بشكل مبكر للغاية وكثيرا للغاية و»لا يعرف ما يفعله»، وأضاف أنه «لكان قد تم تحقيق ثروة إضافية هائلة إذا لم يشدد البنك المركزي السياسة».

وجاء أحدث هجوم للرئيس الأمريكي على مجلس الاحتياط الاتحادي، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العمل الأمريكية بيانات الوظائف خلال يونيو الماضي، حيث جاءت البيانات أفضل من التوقعات، وأظهرت إضافة حوالي 224 ألف وظيفة جديدة إلى سوق العمل الأمريكية، مع مؤشرات على تحسن الأجور.